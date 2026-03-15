Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yol kontrol faaliyetleri esnasında 3 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu üzerindeki yol kontrol faaliyetinde Otoyol Jandarma timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 3 ayrı araç içerisinde 11 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü B.F. ve M.A.Y. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.K. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP