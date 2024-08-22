Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Yapan 2 Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar tutuklanırken araçlarına ise el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında, yasadışı yollardan yurda geçen düzensiz göçmenleri bir araçla Gaziantep'ten başka bir ile götüren araç, Nurdağı ilçesi yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta 2 göçmen kaçakçısı organizatör ve yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan F.G. ve M.M. isimli 2 organizatör sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken göçmen kaçakçılığında kullanılan araca ise el konuldu. - GAZİANTEP