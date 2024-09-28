Gaziantep'te Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Jandarma, göçmen kaçakçılığı yaparken yakaladığı M.E.'yi tutukladı.

28.09.2024 16:55
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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri Gaziantep'ten başka kente götürdüğü tespit edilen araç yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörü sürücü M.E. isimli şüpheli ile yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.E. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan araca ise el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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