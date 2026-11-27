Gaziantep'te gürültü şikayeti için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ercan Duru, yaklaşık 2 ay sonra evine gelen tebligatla 18 bin TL idari para cezasına çarptırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı..

Gaziantep'te yaşayan 70 yaşındaki Ercan Duru, evinde bulunduğu sırada sabah saatlerinde dışarıdan gelen gürültüden rahatsız olunca durumu yetkililere bildirmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Şikayetinde mahalle sakinlerinin de gürültüden rahatsız olduğunu belirten Duru, ekiplerin bölgeye gelerek soruna müdahale etmesini istedi. İhbarda bulunmasının ardından yaklaşık 2 ay geçtikten sonra eve gelen tebligatla yapılan ihbarın asılsız olduğu ve bu nedenle ekip sevk edilmesine yol açtığı gerekçesiyle kendisine 18 bin TL idari para cezası uygulandığını öğrendi. Karşılaştığı ceza karşısında şok yaşayan Duru, gürültüden rahatsız olduğu için yaptığı ihbarın kendisine para cezası olarak geri dönmesine tepki gösterdi. Haksız cezaya itiraz etmek üzere adliyeye giden Duru, yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

"Asılsız ihbar diye bana 18 bin TL ceza yazmışlar"

Sabah namazına kalktığında çevreden gelen gürültüyü duyduğu için 112'yi aradığını ve şikayet ettiği için 18 bin TL ceza verildiğini belirten Ercan Duru, "Evde sabah namazına kalkmıştım. O saatte büyük bir gürültü olduğunu gördüm, çevrede işittim. Nereden geldiğini, ne olduğunu tam anlayamadım. Bunun üzerine 112'yi aradım. Olaylardan birisi bu olabilir. Çünkü belgede '112 asılsız ihbar' diye yazılmış. Bir başka olay da çevremizde birkaç tane kreş, okul, lise ve kolej gibi eğitim yerleri var. Bunların yıl sonu şenliklerinden gelen gürültüden dolayı ben önce belediyeyi aradım. Belediye bana valiliği aramamı söyledi. Bunun üzerine valiliği aradım. Valilikten bana bunların izin dahilinde çalıştıklarını söylediler. Ben de gerekçe olarak tamam, eğlenebilirler, bunlar neticede bizim çocuklarımız ancak çevreyi rahatsız etmemeleri lazım. Bunun üzerine valilikteki kadın bana, 'O zaman 112'yi arayın, gelsinler yerinde tespit etsinler' dedi. Ben de bunun üzerine 112'yi aradım. Bir vatandaş olarak böyle durumlarda ilgili birimleri arama hakkım olduğunu düşünüyorum. Sadece ben kendim için değil, burada camide bile namaz kılarken cemaatin rahatsız olduğunu duydum. Dolayısıyla ekip nasıl geldi, ne zaman geldi bilmiyorum. Ekip geldiğinde gürültü olmayabilir, o anda müzik sesi kesilmiş olabilir. Ben bunu bilemem ki. Asılsız ihbar diye bana 18 bin TL ceza yazmışlar" dedi.

"Ben bu cezayı ödesem dahi bir olay gördüğümde yine arayacağım"

Kendisine verilen 18 bin TL'lik cezaya itiraz dilekçesi verdiğini ve yapılan işlemin yanlış olduğunu düşündüğünü söyleyen Duru, "Orada belgenin altında 'İtiraz hakkınız var' diye yazıyordu. Ben de adliyeye gidip itiraz dilekçesi verdim. Bu işin bu kadar uzayacağını da düşünmedim. Beni dinlemeden bana 18 bin TL ceza yazmışlar. 70 yaşına gelmiş bir insanım. Ne diye asılsız ihbar yapacağım. Burada ben sadece kendimi düşündüğüm için değil, bu ve benzeri olaylarda diğer vatandaşlar da mağdur olmasınlar istiyorum. Elbette ki asılsız ihbar yapan kişiler olmuş olabilir. Ama beni aynı kategoriye koymak adaletsizlik diye düşünüyorum. Beni dinlemelerini istiyorum en azından. Ben emekli, ailesiyle geçinen bir insanım. Evet, serbest olarak da çalışıyorum ama bir başka vatandaş için 18 bin lira büyük para. Bugün ben o paradan ziyade yapılan işlemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yoksa para bir şekilde ödenir. Eğer hak etmişsem tabii ki öderim. Trafik cezası yiyorum, ödüyorum. Bir başka ceza olduğunda ödüyorum. Bunu da öderim. Ama burada beni dinlemeden hakkımda böyle bir karar almaları bana çok garip geldi. Ben bundan sonra şunu düşünüyorum, o zaman ben herhangi bir olay gördüğümde, bir yaralanma olduğunu, bir kavga çıktığını veya daha vahim hadiseler yaşandığını gördüğümde 112'yi aramamalı mıyım. Ben bu cezayı ödesem dahi yine arayacağım. Çünkü ben vatandaş olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek istiyorum" diye konuştu.