Gaziantep'te öldürülen çocuğun asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te öldürülen çocuğun asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep\'te öldürülen çocuğun asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te mahallede gürültü yaptığı iddiasıyla manav tarafından öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın abisini ziyarete gittiği Kıbrıs'ta asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından katil zanlısı tutuklandı.

30.08.2024 15:44
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Gaziantep'te gürültü yaptığı iddiasıyla mahalledeki manav tarafından pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın abisini ziyarete gittiği Kıbrıs'ta asker selamlama görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verilirken katil zanlısı M.K. ise tutuklandı.

Ses çıkardığı iddiasıyla öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde askerle yaptığı selamlama görüntüleri yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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