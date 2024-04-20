Gaziantep\'te Hafif Ticari Araçta Tehlikeli Yolculuk

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Gaziantep'te hafif ticari bir aracın kasasının üstüne çıkarak yolculuk yapan bir kişi hayatını hiçe saydı. Bu tehlikeli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu caddede gerçekleşti. Görüntülerde, demir çubuğun üzerinde dengede durmaya çalışan kişinin, hızla ilerleyen aracın arkasında savrulduğu görülüyor. Bu tehlikeli hareket, hem yolcunun hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı. - GAZİANTEP