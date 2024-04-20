Gaziantep'te hafif ticari bir aracın kasasının üstüne çıkarak yolculuk yapan bir kişi hayatını hiçe saydı. Bu tehlikeli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu caddede gerçekleşti. Görüntülerde, demir çubuğun üzerinde dengede durmaya çalışan kişinin, hızla ilerleyen aracın arkasında savrulduğu görülüyor. Bu tehlikeli hareket, hem yolcunun hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Hafif Ticari Araçta Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili yağmur istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda 2 kişi yaralanırken, uçurumun kenarında kalan otomobiller vinç yardımıyla kurtarıldı. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, olayın ardından gerekli önlemlerin alındığını ve zararın en kısa sürede giderileceğini belirtti.
Diyarbakır'da gasp ve yaralama olaylarına karışan bir gruba yönelik düzenlenen 'balistik' operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları suç aletleri ele geçirildi ve tutuklandılar.
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. Olayda 2 apartman hasar gördü, 2 kişi yaralandı ve 2 otomobil duvarın altında kaldı. İstinat duvarının çöktüğü alan dron ile görüntülendi. Apartmandakiler tahliye edildi.
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