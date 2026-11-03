Gaziantep\'te halı sahada bıçaklanan 19 yaşındaki genç öldü, 17\'lik zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te top oynarken göğsünden bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki gencin katil zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Hec Ali (19) isimli şahıs ile bir grup arasında halı sahada top oynarken bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Muhammed Hec Ali, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Tutuklandı

Olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kaçan katil zanlısı İ.H. (17) ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.