Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren 694 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren 694 Sürücüye Ceza

Gaziantep\'te Hatalı Şerit Değiştiren 694 Sürücüye Ceza
23.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kaynak yaparak hatalı şerit değiştiren 694 sürücüye toplam 864 bin 724 TL ceza kesildi.

Gaziantep'te 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüye 864 bin 724 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte, benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren 694 Sürücüye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası 1 Nisan’a ertelendi Davanın İBB dosyasıyla birleşmesi için mahkeme karar verecek
CHP kurultay davası 1 Nisan'a ertelendi! Davanın İBB dosyasıyla birleşmesi için mahkeme karar verecek
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 15:53:09. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Hatalı Şerit Değiştiren 694 Sürücüye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.