Gaziantep\'te Hatalı Şerit Değiştiren 694 Sürücüye Ceza

Gaziantep'te 'kaynak' yaparak hatalı şerit değiştiren 694 araç sürücüye 864 bin 724 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, 694 araç sürücüsüne 864 bin 724 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kaynak yapmak suretiyle hatalı şerit değiştirme anları ise Kent Güvenlik Yönetim (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte, benzer denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP