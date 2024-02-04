 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te helikopter kazasında 2 polis şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te helikopter kazasında 2 polis şehit oldu

Gaziantep\'te helikopter kazasında 2 polis şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı. Olayda bulunan helikopter kaza kırıma uğradı ve polis memurları hayatını kaybetti.

04.02.2024 05:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün şehit olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı
    00:48 ABD ve İngiltere'den Yemen'e yeni hava saldırısı

    İran destekli Husilerin ticaret gemilerine saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim düşmüyor. ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik gece yarısı yeni bir hava operasyonu gerçekleştirildi. Husilere ait yaklaşık 30 hedef vuruldu.

  • Ortalık yangın yeri! Famalicao-Sporting Lizbon maçı ertelendi
    03 Şub Ortalık yangın yeri! Famalicao-Sporting Lizbon maçı ertelendi

    Portekiz Ligi'nde oynanacak olan Famalicao-Sporting Lizbon maçı, taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi. Stadyum çevresinde çıkan taşlı ve şişeli kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

  • Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı protesto düzenlendi
    03 Şub Tel Aviv'de Netanyahu'ya karşı protesto düzenlendi

    İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık bin kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümeti protesto ederken, polis müdahalesiyle arbede yaşandı.

  • Ukrayna'dan Luhansk bölgesindeki fırına saldırı: 15 ölü
    03 Şub Ukrayna'dan Luhansk bölgesindeki fırına saldırı: 15 ölü

    Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk bölgesinde bir fırına saldırı düzenledi. Saldırıda fırın çökerken, 15 kişi hayatını kaybetti, birçok sivil yaralandı.

  • İsmail Kartal'a Ali Koç'un başkanlığı bırakması soruldu! Verdiği yanıtla yönetimi mest etti
    03 Şub İsmail Kartal'a Ali Koç'un başkanlığı bırakması soruldu! Verdiği yanıtla yönetimi mest etti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Ali Koç'un "Sezon sonu başkanlığı bırakacağım" sözlerine karşılık "Başkanımızın böyle bir açıklaması olmuş. Ancak sezon sonu bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.

  • Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
    03 Şub Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

    Şili'nin Vina del Mar kentinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangından etkilenen bölgelere ulaşılmasıyla can kaybının artabileceğini belirtti.

  • Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü
    03 Şub Gökyüzünde kahvaltı yapan paraşütçü, ikinci gösterisinde ölümden döndü

    Erzincan'da yamaç paraşütü yapan Hasan Kaval, özel hazırladığı düzenekle paraşüte bağladığı masada gökyüzünde kahvaltı yaparken ikinci gösterisinde yere çakıldı. Kaval, bir yara almadan kazayı atlattı.

  • Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi
    03 Şub Sergen Yalçın Cengiz'in golünü öve öve bitiremedi

    Antalyaspor'un antrenörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in golünden övgüyle bahsetti. Yalçın, "Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı çok güzel bir gol var. O tür gollere yapacak bir şey olmuyor doğal olarak. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Levent Öztürk, Gaziantep, Pilot, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te helikopter kazasında 2 polis şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 05:27:07. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te helikopter kazasında 2 polis şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement