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Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan bir zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli M.Ö.'yü, hırsızlık yapmak amacıyla girdiği Karataş Mahallesi'nde bulunan Mehmet Can Sitesi'nde suçüstü yakaladı. Suç dosyası kabarık olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep\'te Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı
04.01.2024 - 15:25,
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Gaziantep'te bir şüpheli, hırsızlık için girdiği apartmanda suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde çeşitli ikametlerden hırsızlık yapan 1 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.Ö.'yü, hırsızlık yapmak amacıyla girdiği Karataş Mahallesi'nde bulunan Mehmet Can Sitesi'nde suçüstü yakaladı. Suç dosyası kabarık olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika


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