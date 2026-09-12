Gaziantep'te hırsızlıktan 14 yıl 7 ay hapsi olan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlıktan 14 yıl 7 ay hapsi olan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep\'te hırsızlıktan 14 yıl 7 ay hapsi olan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te polisin aranan şahıslara yönelik operasyonunda hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te hırsızlıktan 14 yıl 7 ay hapsi olan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlıktan 14 yıl 7 ay hapsi olan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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