Gaziantep'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

Gaziantep'te husumetli iki şahsın bıçaklı ve silahlı kavgasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ümit Hıyamlıoğlu ile husumetlisi Hasan M. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. İki taraf da birbirlerini bıçak ve silahlarla yaraladı. Ümit Hıyamlıoğlu hayatını kaybederken, Hasan M.'nin tedavisi polis gözetiminde sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.03.2024 20:18
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Gaziantep'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetli iki şahsın bıçaklı ve silahlı kavgasında bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Hıyamlıoğlu ile husumetlisi Hasan M. arasında tartışma çıktı. Hayımlıoğlu'nun oturduğu apartmanın önündeki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da birbirlerini bıçak ve silahlarla yaraladı. Olay sonrası, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ümit Hıyamlıoğlu ağır yaralanırken, silahla vurduğu husumetlisi Hasan M. ise hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Hıyamlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan katil zanlısı Hasan M.'nin ise tedavisi polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Kavga, Olaylar, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 kişi öldü - Son Dakika

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