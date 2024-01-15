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Gaziantep'te iki grup arasında kavga: Sopalar, sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Gaziantep'te iki grup arasında kavga: Sopalar, sandalyeler havada uçuştu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma, sandalye ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep\'te iki grup arasında kavga: Sopalar, sandalyeler havada uçuştu
15.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:03
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Gaziantep'te iki grup arasında kavga: Sopalar, sandalyeler havada uçuştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu iki grup sandalye ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında sandalye ve sopalı kavga yaşandı. Yaşanan kavga işyerinde büyümesinin ardından sokağa taştı.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te iki grup arasında kavga: Sopalar, sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika


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