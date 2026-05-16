Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi öldü

Gaziantep\'te iki traktör kazası: 2 çiftçi öldü
16.05.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde tarla sürümü sırasında meydana gelen iki ayrı traktör devrilme kazasında 78 yaşındaki Taha Pekmezci ile Adil Başpınar hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen iki ayrı traktör kazasında 2 çiftçi hayatını kaybetti.

İlk olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taha Pekmezci (78) idaresindeki 27 AJ 959 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Taha Pekmezci traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İkinci kaza ise, Nurdağı ilçesi kırsal Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adil Başpınar idaresindeki 46 AGB 266 plakalı traktör, tarla sürümü sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Adil Başpınar, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde traktör sürücüsü Başpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yeri ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Her iki kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi öldü - Son Dakika

RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:34:47. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te iki traktör kazası: 2 çiftçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.