Gaziantep'te İnşaat İşçisi Kepçe Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te İnşaat İşçisi Kepçe Altında Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te İnşaat İşçisi Kepçe Altında Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat sahasında kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

24.05.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat sahasında kepçe ile duvar arasında sıkışan işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Nizip ilçesi Fıstık Kent toplu konut alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında alt yapı çalışması yapıldığı esnada formen İmam Yıldırım (45), kontrolden çıkan kepçe ile duvar arasında sıkıştı. İmam Yıldırım ağır yaralanırken, diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiyi ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. İmam Yıldırım, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yavuzeli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Nizip, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te İnşaat İşçisi Kepçe Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İnşaat İşçisi Kepçe Altında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement