Gaziantep'te işçi servisi direğe çarptı: 16 yaralı
Serviste sıkışan bir işçi dakikalarca süren çalışmanın ardından kurtarıldı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki güvenlik kamera direğine çarptı. Feci kazada işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise dakikalarca süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'te bir fabrika işçilerini Araban ilçesine götüren Nurettin S. idaresindeki 27 AHH 635 plakalı işçi servisinin Yavuzeli girişinde direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan işçi servisi, yol kenarındaki demir güvenlik kamera direğine çarptı. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
16 kişi yaralandı, ön tarafta sıkışan işçi dakikalar süren çalışmayla kurtarıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonucu yaralanan servisteki 16 işçiyi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Serviste sıkışarak ağır yaralanan bir işçi ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca süren çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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