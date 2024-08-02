Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Parklarda Dron Destekli Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Parklarda Dron Destekli Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şahinbey ilçesinde bulunan Galle Park ve Alleben Göleti'nde vatandaşların güvenliği için dron destekli yaya devriye faaliyeti düzenledi. Ayrıca mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadelede denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

02.08.2024 10:05
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda dron destekli yaya devriye faaliyeti icra edildi. Faaliyet sırasında mobil göç aracı ile denetim ve kontroller yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timleri, Şahinbey ilçesinde vatandaşların sıklıkla kullandığı Galle Park ve Alleben Göleti'nde güvenli ortam için dron destekli yaya devriye faaliyeti icra etti. Devriye faaliyeti esnasında mesire alanının güvenliği ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik tedbirler alınarak, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, mangal ateşi yakılmaması, sigara izmariti, cam veya pet şişe gibi yanıcı/yakıcı özelliği bulunan maddeleri mesire alanında bırakmamaları konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca düzensiz göçle mücadeleye yönelik İl Göç İdaresi ile koordineli olarak "Mobil Göç Aracı" ile denetim ve kontrol faaliyeti de icra edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Parklarda Dron Destekli Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Jandarma Ekipleri Parklarda Dron Destekli Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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