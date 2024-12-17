Gaziantep\'te Jandarma Operasyonları: 14 Şahıs Tutuklandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son iki haftada yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde çok sayıda operasyon yapıldı. Son iki hafta içerisinde il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde dolandırıcılık, hırsızlık, narkotik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, taksirle ölüme neden olma, kasten yaralama, basit yaralama, askeri ceza kanununa muhalefet, hizmete ilişkin emirleri yerine getirmeme gibi suçlardan aranan 14 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP