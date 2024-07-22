Gaziantep\'te jandarma operasyonunda 19 şahıs yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonunda 19 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Nurdağı, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışma neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP