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Gaziantep'te Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 70 ayrı adreste gerçekleşen kablo hırsızlığı olaylarını araştırdı. Yapılan operasyon sonucunda, hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandığı belirtildi.

Gaziantep\'te Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
27.01.2024 - 09:30,
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Gaziantep'te 70 ayrı adreste kablo hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 70 ayrı adreste kablo hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Çeşitli elektronik ürünlerin kablolarını çaldıkları belirlenen 2 şüpheliler, çaldıkları malzemelerle yakalandılar.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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