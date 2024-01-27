Gaziantep\'te Kablo Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 70 ayrı adreste kablo hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 70 ayrı adreste kablo hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Çeşitli elektronik ürünlerin kablolarını çaldıkları belirlenen 2 şüpheliler, çaldıkları malzemelerle yakalandılar.

Olayla ilgili 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP