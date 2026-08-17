Gaziantep'te Kaçak Elektronik Operasyonu - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Elektronik Operasyonu

Gaziantep\'te Kaçak Elektronik Operasyonu
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince Şehitkamil ilçesinde bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 370 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik malzeme ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda blender, kahve makinesi, ütü, atom makinesi, buharlı klima, çaycı, epilasyon cihazı ve saç şekillendirici bulundu. Gözaltına alınan şüpheli H.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 1 milyon 350 bin TL değerinde kaçak elektronik malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde H.Ö. isimli şahsa ait işyeri ve depoda arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 370 bin TL olan gümrük kaçağı 83 adet blender, 74 adet kahve makinesi, 39 adet ütü, 32 adet atom makinesi, 24 adet buharlı klima, 19 adet çaycı, 17 adet epilasyon cihazı ve 15 adet saç şekillendirici ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kaçak Elektronik Operasyonu - Son Dakika

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