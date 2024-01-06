Gaziantep\'te Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 4 iş yerine yönelik operasyonunda piyasa değeri 417 bin lira olan çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yapıldığı tespit edilen iş yerlerine yönelik operasyon yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu 4 şahsa ait işyeri ile 1 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 417 bin TL olan 7 bin 606 paket gümrük kaçağı sigara, 8 bin 400 adet dolu makaron, 45 kilogram kaçak çay ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon sonucunda M.Ş., K.A., İ.Ö., M.H.C. ve A.A. isimli 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP