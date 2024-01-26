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Gaziantep'te 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 600 adet dolu makaron da ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Gaziantep\'te 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirildi
26.01.2024 - 15:09,
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirilirdi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 23 bin adet boş makaron, 13 bin 53 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 20 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 660 bin değerinde kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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