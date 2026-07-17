Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Milyon 150 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 150 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde H.A., E.Y. ve E.H. isimli şahıslara ait araç ve çantalarda arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 50 paket sigara, 120 adet elektronik sigara, 20 kilo nargile tütünü, 18 adet akıllı cep telefonu ve 8 adet tablet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP