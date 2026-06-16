Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve suç unsuruna el konuldu. Yürütülen çalışmalar kapsamında 7 adet POS cihazı, 5 adet POS slipi ve 57 bin 550 TL nakit para ele geçirilirken, olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise 2 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP