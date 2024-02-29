Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 317 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 317 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 317 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, makaron, nargile kömürü, çay ve tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

29.02.2024 14:17
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı sigara, makaron, nargile kömürü, çay ve tütün ele geçirildi. Operasyon soncunda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil, Şahinbey ve Araban ilçelerinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu yapılan operasyon neticesinde piyasa değeri 1 milyon 317 bin TL olan gümrük kaçağı 14 bin 853 paket sigara, 150 bin adet makaron, 890 kilogram nargile kömürü, 161 kilogram çay, 158 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 317 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Milyon 317 Bin TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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