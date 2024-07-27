Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 14 Bin 200 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 14 Bin 200 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele yönelik yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 14 bin 200 adet elektronik sigara kiti ürün ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

27.07.2024 09:37
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele yönelik yapılan operasyonda gümrük kaçağı 14 bin 200 adet elektronik sigara kiti ürün ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadele yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 14 bin 200 adet elektronik sigara kiti, 301 adet elektronik sigara, 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 14 Bin 200 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 14 Bin 200 Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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