Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 382 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 382 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 382 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, mayıs ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 382 bin 500 adet makaron ele geçirdi. Ayrıca, operasyonlarda kaçak tıbbi ilaçlar, gümrük kaçağı sigaralar, kaçak emtia ürünleri, sahte/kaçak alkol, elektronik sigaralar, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız tüfekler, şarjörler ve fişekler de ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 280 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

03.06.2024 10:24
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından mayıs ayında yapılan kaçakçılık operasyonunda 382 bin 500 adet makaron ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Mayıs ayında kaçakçılıkla mücadeleye yönelik kent genelinde çok sayıda operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 382 bin 500 adet makaron, 82 bin 337 adet kaçak tıbbi ilaç, 35 bin 220 adet gümrük kaçağı sigara, bin 346 adet kaçak emtia ürün, bin 104 litre sahte/kaçak alkol, 630 adet elektronik sigara, 146 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 146 adet şarjör ve bin 805 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 280 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 382 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 382 Bin 500 Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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