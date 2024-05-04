Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 392 adet akıllı telefon ve daha fazlası ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 392 adet akıllı telefon ve daha fazlası ele geçirildi

Gaziantep\'te yapılan operasyonlarda 392 adet akıllı telefon ve daha fazlası ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan 392 adet akıllı telefon, 52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

04.05.2024 11:53
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan 392 adet akıllı telefon,52 adet akıllı kol saati ve 45 adet kulaklık ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde Şehitkamil ve Araban ilçelerinde 7 farklı işyerinde kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda piyasa değeri toplam 8 milyon 266 bin TL olan; 392 adet gümrük kaçağı akıllı telefon, 52 adet gümrük kaçağı akıllı kol saati, 45 adet gümrük kaçağı kulaklık, 22 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 392 adet akıllı telefon ve daha fazlası ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 392 adet akıllı telefon ve daha fazlası ele geçirildi - Son Dakika
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