Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde operasyon yaptı. Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek 58 adet fişek, 4 adet şarjör ile çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP