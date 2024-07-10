Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 58 adet fişek, 4 adet şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

10.07.2024 09:22
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-8 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde operasyon yaptı. Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek 58 adet fişek, 4 adet şarjör ile çeşitli silah parçaları ve çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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