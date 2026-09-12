Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 57 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 57 şüpheliden 12'si tutuklandı

Gaziantep\'te kaçakçılık operasyonunda 57 şüpheliden 12\'si tutuklandı
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Gaziantep'te kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçlarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 136 milyar 551 milyon 697 bin TL para hareketi tespit edilirken 620 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Gaziantep'te kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 136 milyar 551 milyon 697 bin TL para hareketi tespit edildi, 620 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmi belgede sahtecilik ve vergi suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 57 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

136 milyar TL hesap hareketi tespit edildi, 620 milyon TL mal varlığına el konuldu

Yakalanan şüphelilerin hesaplarında toplam 136 milyar 551 milyon 697 bin TL para hareketi tespit edildi, 620 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirilmesi ise dikkat çekti.

12 şüpheli tutuklandı

Tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edilen 57 şüpheliden 12'si tutuklandı, 41 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 57 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 57 şüpheliden 12'si tutuklandı - Son Dakika
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