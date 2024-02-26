Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 'mercek' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet şarjör, 85 adet tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu ve 1 adet suça konu not defteri ele geçirildi. Tutuklanan bir şüpheli, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.02.2024 16:14
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde düzenlenen "mercek" operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik mercek operasyonu yapıldı. Oğuzeli, Şahinbey, Nizip ve İslahiye ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. O.B., M.B., A.U. M.A.Y., A.G. ve M.Ş. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet şarjör, 85 adet tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu, 1 adet suça konu not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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