Gaziantep'te Karasu Deresi'ne atık bırakan tesise ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te Karasu Deresi'ne atık bırakan tesise ceza

Gaziantep\'te Karasu Deresi\'ne atık bırakan tesise ceza

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'ne atık bırakarak balık ölümlerine neden olan bir fıstık zeytin yağı tesisine 465 bin TL ceza verildi.

24.08.2024 12:30
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Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'ne atık bırakarak balık ölümlerine neden olan fıstık zeytin yağı tesisine 465 bin TL ceza verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Esentepe, Fakıllı, Eski Altıntaş, Doğan ve Taşdeğirmen kırsal mahalleleri sınırından geçen Karasu Deresi'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Mahalle sakinlerinin isteği üzerine harekete geçen Araban Kaymakamlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin gerçekleştiği derede inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda bölgede faaliyette bulunan bir zeytinyağı ve fıstık kavlatma tesisinden çıkan atık suların kontrolsüz şekilde Karasu Deresi'ne bırakılmasından dolayı toplu balık ölümlerinin meydana geldiği tespit edildi. Gaziantep Valiliği derhal harekete geçerek toplu balık ölümüne sebep olan tesislere 465 bin TL idari para cezası uyguladı.

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Araban ilçemiz Karasu Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanması sebebiyle Araban Kaymakamlığımız nezaretinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan incelemede, bölgede bulunan bir Zeytinyağı ve Fıstık Kavlatma Tesisi'nden çıkan atık suların kontrolsüz şekilde Karasu Deresi'ne bırakıldığı ve söz konusu balık ölümlerinin bu nedenle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili söz konusu tesise ekiplerimiz tarafından 465 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Valiliğimiz tarafından söz konusu olay yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Karasu Deresi'ne atık bırakan tesise ceza - Son Dakika

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