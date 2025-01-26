Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 19 yaşındaki Hale El Şıh İsmail, ağabeyi Muhammet El Şıh İsmail tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayda ablası Meryem El Şıh İsmail de yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Eyupsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, Hale El Şıh İsmail kurtarılamadı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

26.01.2025 17:51
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Gaziantep'te ağabeyi tarafından silahla vurulan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, ablası ise yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Eyupsultan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ablası Meryem El Şıh İsmail'in (28) evine giden yabancı uyruklu Muhammet El Şıh İsmail (26), evde kız kardeşi Hale El Şıh İsmail (19) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle yanındaki silahını çıkaran Muhammed El Şıh İsmail, kardeşi Hale ve ablası Meryem'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hale ile ablası Meryem'i hastaneye kaldırdı. Yaralı kardeşlerden durumu ağır olan Hale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi devam eden Meryem El Şıh İsmail'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 19 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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