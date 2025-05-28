Gaziantep'te kaybolan Onurcan için arama çalışmaları sürüyor

Gaziantep'te kaybolan 10 yaşındaki Onur'u arama çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 4 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Onurcan Özdemir'i arama çalışmalarında ekip sayısı artırıldı. Özdemir'in kaybolduğu kırsal Hasanoğlu ve Elif mahalleleri civarındaki fıstık bahçelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Fırat Nehri civarındaki mağaraları da didik didik arıyor.

Aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı

Ekipler, dördüncü gün özellikle Fırat Nehri ve çevresinin yanı sıra bölgedeki mahallelerde yoğun çalışma yaparken herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarına AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları ile İHA ve dronlar da destek veriyor. Aramalarda hassas burunlu köpekler kullanılıyor.

Aramalar sırasında her noktaya, özellikle mağara ve ağaçlık alanlara titizlikle bakılırken çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.