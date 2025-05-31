Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları 7. Günde Devam Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları 7. Günde Devam Ediyor

Gaziantep\'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları 7. Günde Devam Ediyor
31.05.2025 13:15  Güncelleme: 13:20
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk Onurcan Özdemir için arama çalışmaları devam ediyor. 643 jandarma personeli ve birçok kurumun katılımıyla yapılan aramalarda, havadan ve karadan destek sağlanıyor. Arama çalışmaları bir haftadır aralıksız sürdürülüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor. Çalışmalara havadan, karadan ve nehirden yaptığı aramalarla destek veren jandarma ekipleri, küçük çocuğun bulunması için adeta seferber oldu.

Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuların 7 gündür sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlanıyor.

Jandarma, 643 personelle kayıp Onurcan'ı bulmak için seferber oldu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT, OYİ Timi, İstihbarat, TEM ve KOM unsuru, Trafik Timi, Asayiş Timi, Köpek Timi, Komando Timinden oluşan toplam 643 personel, 45 araç, 8 dron, 2 jandarma asayiş bot timi, 2 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 2 Sahil Güvenlik Bot Timi, 4 iz ve kadavra köpeği, 1 İHA arama kurtarma faaliyetine destek veriyor.

Çok sayıda kurum ve ekip koordineli çalışıyor

Aramalara AFAD bünyesindeki 20 su altı arama personeli, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekiplerinde oluşan 31 dalgıç, Araban Devlet Hastanesi'ne bağlı sağlık personelleri, Araban İtfaiye Amirliği'ne bağlı personeller ile birlikte toplam 326 personel, 48 araç, 1 dron, 1 dedektör köpek ve 2 bot ekiple katılıyor.

Gece görüş kameraları, su altı görüntüleme cihazları kullanılıyor

Arama faaliyetinde gece görüş dronları, su altı ve su üstü SONAR arama ve görüntüleme cihazları da destek ekip olarak kullanılıyor.

Aramaların aralıksız devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmaları 7. Günde Devam Ediyor - Son Dakika

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