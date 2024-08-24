Gaziantep'te Kiracılar, Yüksek Kira Talebi ve Sahte Senet İddiasıyla Mahkemeye Başvurdu

3.Sayfa

Gaziantep'te yaşayan 2 kiracı, 8 bin TL olan kiralarının ev sahibi tarafından 20 bin TL'ye yükseltilmesini kabul etmedikleri için ev sahibinin 4 bin TL'lik senedi 400 bin TL yaparak kendilerini mahkemeye verdiğini iddia etti. Evlerinin balkonuna pankart asarak duruma tepki gösteren kiracılar, yardım istedi.

İddiaya göre, kentte yan yana bulunan 2 binada aynı şahsa ait dairelerde kirada oturan Yunus Mehmet Çelik ve öğretmen Alper Öztürk, yüzde 65'in üzerindeki kira zammını kabul etmeyince ev sahibinin düzenlediği sahte senet ile karşı karşıya kaldı. Kentte öğretmenlik yapan Alper Öztürk, son dönemde 8 bin TL olan kirasının geçtiğimiz aylarda belirlenen yüzde 65 üzerinden belirlenerek 13 bin TL olmasını istedi. Ev sahibi ise karşı çıkarak kirayı 20 bin TL'ye yükseltmek istedi. Ev sahibi, Öztürk'ten kirayı kabul etmemesi halinde evi boşaltmasını istedi.

Kiracıdan, ev sahibinin senetli kumpasına pankartlı tepki

Kiracının evi boşaltamayacağını ev sahibine bildirmesi üzerine ev sahibi, kiracılarını evden çıkarmak için binlerce liralık sahte senet düzenleyerek yargı yoluna başvurdu. Bu durumla karşı karşıya kalan kiracılar ise durumu yargıya taşıyarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve ev sahibinin sahte evrak düzenlemekten dolayı gereken cezayı almasını istedi. Çıkar yol bulamayan kiracı Alper Öztürk ise balkonuna astığı pankartla yaşananlara tepki gösterdi.

"4 bin liralık senedi 400 bin TL'ye çevirdi"

Kira artışının yüzde 65'in üzerinde olduğunu ve bu durumu kabul etmediğini belirten Alper Öztürk, sonrasında ev sahibinin düzenlediği sahte senetle karşılaştığını iddia etti. Öztürk, "Gaziantep'te öğretmenim. Üç yıldır da bu dairede kiracıydım. Bu yıl tekrar kiramı yenilemek için ev sahibimle görüştüm. 8 bin TL olan kiramı TÜFE üzerinden yani yüzde 65'ten 13 bin TL yapmak istedim. Kendisi çok abartılı bir rakam olan 20 bin TL olması gerektiğini söyledi. Ben de öyle bir kiranın olmayacağını, bizim memur olarak aldığımız zammın ortada olduğunu söyledim. O da 'dairemden çık' dedi. Bizim daha önce yaptığımız kira sözleşmesindeki 4 bin liralık senedi 400 bin TL olarak sonuna sıfır ekleyerek bizi icraya verdi. Şu an icra dosyamız görünüyor" dedi.

Ev sahibimiz bizi tehdit etti

Ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini de iddia eden Öztürk, "Ev sahibimiz bizi tehdit etti. Elinde olan normal kira senedi sonuna iki sıfır ekleyerek 400 bin liralık bir senede çevirerek bizi icraya verdi. Davalarımızı açtık. Hem de itirazda bulunduk. Bu konuyla ilgili evrakta sahtecilik yapılıyor. Bunun ciddi sonuçları var. Hapis cezaları var. Bununla ilgili gerekli davalarımızı açtık. Avukatımızı tuttuk, yasal süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Balkonuma pankart asarak diğer kiracıları da bilgilendiriyorum"

Yaşadığı durumdan ötürü balkonuna pankart astığını da ifade eden Öztürk, "Ben tehdit edilmekten yoruldum. Telefonla tehditlerden, normal tehditlerden bıktım. Artık zalimlerin hüküm sürdüğü bir dünyanın da olmaması gerektiğini hep düşündüğünden ben de karşı bir hamle olarak balkonun camına tam olarak ne yaptığını bütün kiracıların görmesi açısından bir pankart astım. Bütün kiracılara da şu yüzden söylüyorum. Burada tam üç blok var ve 54 tane kiracı var. Tamamı aynı kişinin kiracısı. Hiçbir şekilde kiramı sarkıtmam da söz konusu değil. Ödemeleri İBAN üzerinden yaptım. Çünkü elden verdiğimde başıma bir şey geleceğini zaten tahmin edebiliyordum. O yüzden ben tamamen bütün kiralarımı İBAN üzerinden attım ve hepsi belgeli şekilde elimde mevcut. Ben yüce yargımızdan şunu talep ediyorum. Ev sahibim davayı çekecek. Bu sahte bir belge. Yargının bunun peşinden gidilmesini ve gerekli cezaların verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu tür sahteciliğin önüne geçilmesini istiyoruz"

Diğer mağdur Yunus Mehmet Çelik ise, "Ev sahibime dava açtım. Çünkü Alper beye yapılan şeyin aynısı benim de başıma geldi. Suç duyurusunda bulundum. 2 Eylül'de davamız var. Biz bu tür sahteciliğin önüne geçilmesini istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP