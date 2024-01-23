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Gaziantep'te Kış Tedbirleri ve Kazalar İçin Trafik Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Kış Tedbirleri ve Kazalar İçin Trafik Denetimleri Yapıldı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, kış tedbirleri ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 144 bin 171 TL ceza kesti. Benzer denetimlerin kentte devam edeceği bildirildi.

Gaziantep\'te Kış Tedbirleri ve Kazalar İçin Trafik Denetimleri Yapıldı
23.01.2024 - 09:21,
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Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 144 bin 171 TL ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 22 Ocak 2024 tarihinde kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik denetim yaptı. Gaziantep-Nurdağı karayolu mevkiinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 144 bin 171 TL ceza kesildi.

Kentte benzer trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kış Tedbirleri ve Kazalar İçin Trafik Denetimleri Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kış Tedbirleri ve Kazalar İçin Trafik Denetimleri Yapıldı - Son Dakika
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