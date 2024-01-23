Gaziantep\'te Kış Tedbirleri ve Kazalar İçin Trafik Denetimleri Yapıldı

Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 144 bin 171 TL ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 22 Ocak 2024 tarihinde kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik denetim yaptı. Gaziantep-Nurdağı karayolu mevkiinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 24 araç sürücüsüne 144 bin 171 TL ceza kesildi.

Kentte benzer trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP