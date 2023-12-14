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Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde 16 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde 16 araç sürücüsüne ceza

Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne 83 bin 268 lira cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik denetim yaptı. Yığınlı mevkinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne 83 bin 268 lira cezai işlem uygulandı. Kentte benze trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep\'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde 16 araç sürücüsüne ceza
14.12.2023 - 09:28,
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Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne 83 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik denetim yaptı. Yığınlı mevkinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne 83 bin 268 lira cezai işlem uygulandı.

Kentte benze trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde 16 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te kış tedbirleri ve kazaların önlenmesine yönelik yapılan trafik denetimlerinde 16 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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