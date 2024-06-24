Gaziantep\'te Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Yakınlarına Teslim Edildi

3.Sayfa

Gaziantep'in Araban ilçesinde kocası tarafından tüfekle vurularak öldürülen Fatma Mercandağı'nın cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Emin Mercandağı, uzun süredir ayrı yaşadığı karısı Fatma Mercandağı (68) ile tartıştı. Geçimsizlik ve anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası Mehmet Emin Mercandağı, Fatma Mercandağı'na köy taziye evi yakınında tüfekle ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Mercandağı'nı ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mercandağı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden kadının cenazesi gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, Adli Tıp Kurumunda tamamlanan iişlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, öğle namazını müteakip Araban ilçesi kırsal Dağdancık Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısının işlemleri devam ediyor

Gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Emin Mercandağı'nın jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edileceği adli mercilerce tutuklanması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - GAZİANTEP