Gaziantep'te kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti Katil zanlısı koca, sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandı Gaziantep'te yabancı uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul, kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü.

21.02.2025 17:44
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Gaziantep'te kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Katil zanlısı koca, sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yabancı uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul, kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı koca, sınırdan kaçmaya çalışırken cinayet büro amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Bulvarı üzerindeki bir sitede silah sesleri duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu 23 yaşındaki Ruha Dabul'u silahla başından vurulmuş halde buldu.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen ağır yaralı kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandı

Olay sırasında evde bulunan maktulün kocası Muhammed El Hüseyin'in kaçtığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısı kocanın izini sürdü. Ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptıktan sonra zanlının sınırdan kaçmak üzere olduğunu tespit etti. Katil zanlısı koca Muhammed El Hüseyin, ekiplerin operasyonu sonucu sınırdan kaçmak üzereyken yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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