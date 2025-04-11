Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

11.04.2025 18:01
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Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrulan otomobil, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ile durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki meydana geldi. İddiaya göre, Remzi S. idaresindeki Honda marka 01 BY 024 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüsü durağına daldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi ile durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı - Son Dakika

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