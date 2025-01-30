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Gaziantep'te korkutan bağ evi yangını

Gaziantep'te yangın: Bağ evi kullanılamaz hale geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir bağ evinde meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Nizip ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir bağ evinde çıktı. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle git gide büyürken vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Nizip Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri TOKİ konutlarına ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Çıkan yangında şans eseri ölen ve yaralanan olmazken bağ evi ise kullanılamaz hale geldi.