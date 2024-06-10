Gaziantep'te korkutan orman yangını - Son Dakika
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Gaziantep'te korkutan orman yangını

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Keklik Mahallesi'nde çıkan orman yangını toplu konutlara doğru ilerliyor. Yangın fıstık ve zeytin ağaçlarına da sıçradı ve bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yeni yapılan toplu konutların yakınına kadar ulaştı.

10.06.2024 19:31
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Gaziantep'te korkutan orman yangını

Orman yangını toplu konutlara doğru ilerliyor

- Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Keklik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangını çıktı. Yangın fıstık ve zeytin ağaçlarına da sıçrarken bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yeni yapılan toplu konutların yakınına kadar ulaştı.

Nizip ilçesine bağlı Keklik Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Nizip Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda ekip sevk edildi. Büyüyen yangının çevrede bulunan ve yeni yapılan toplu konutlara doğru ilerlediği öğrenilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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