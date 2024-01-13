 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Kimliği Belirsiz Kişi veya Kişilerce Kundaklanan İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Kimliği Belirsiz Kişi veya Kişilerce Kundaklanan İş Yeri Küle Döndü

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanan iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda iş yerinde bulunan bebek bezi ve eşyalar da zarar gördü. Dükkan sahipleri, madde bağımlılarından dolayı sürekli mağdur olduklarını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Gaziantep\'te Kimliği Belirsiz Kişi veya Kişilerce Kundaklanan İş Yeri Küle Döndü
13.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklanan iş yeri küle dönerken içeride bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, 11 Ocak Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs yada şahıslar, bebek bezi dükkanını gece saatlerinde ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken iş yeri ile iş yerindeki bebek bezi ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda ise yüklü miktarda maddi zarar meydana geldi.

Madde bağımlılarından dolayı rahat bir şekilde hareket edemediklerini belirten dükkan sahibi Hüseyin Yalçınkaya, "Maddeciler yüzünden çok rahatsızız. Ailemiz, çocuklarımız buradan geçemiyor. Burada dükkanlarımız yanıyor. Bu 2. kundaklama olayı ve çok mağduruz" dedi.

"Yüklü miktarda maddi kaybım var"

Dükkanının yanması sonucu yüklü miktarda maddi zarara uğradığını ifade eden Hüseyin Yalçınkaya, "Dükkanlarımızın arkasından gizlice içeri giren madde bağımlıları içeride uyuşturucu madde içtikten sonra burayı yakıp gidiyorlar. Burada bu tür kundaklama olayları sık sık yaşanmaya başladı. Bu 2. sefer yakmaları ve benim sattığım bebek bezlerim yandı. Yüklü miktarda maddi kaybım var. Burayı yakanlar kesinlikle maddeciler, bu konuda da eminim. Gelenler tek gelmiyor 4 ila 8 kişilik gruplar halinde sürekli dükkanın arka tarafından girerek madde kullanıyorlar. Biz burada 20 esnaf iş yapıyoruz. Geçen hafta da 5 araç kundaklandı. İçerisindeki eşyalar çalındı. Ailelerimiz bu sokaktan rahat rahat geçemiyor" ifadelerini kullandı.

"Esnaf olarak perişanız"

Esnafın yangın sonrası tedirgin olduğunu ve madde bağımlılarından dolayı perişan olduklarını söyleyen bir başka esnaf Hüseyin Polat ise, "Biz burada çok zarara uğruyoruz. Buraya bekçi tutulsa yine fayda etmiyor. Dükkanlara gizli bir şekilde arkadan giriyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şehitkamil, Gaziantep, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kimliği Belirsiz Kişi veya Kişilerce Kundaklanan İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:13:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kimliği Belirsiz Kişi veya Kişilerce Kundaklanan İş Yeri Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement