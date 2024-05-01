Gaziantep'te Lüks Araçtan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Lüks Araçtan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep\'te Lüks Araçtan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seyir halindeki lüks araçtan havaya ateş açan ve o anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli şahsı yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

01.05.2024 10:58
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Gaziantep'te seyir halindeki lüks araçtan havaya ateş açan ve o anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli hakkına yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip Asayiş Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki lüks araçtan camı açarak havaya ateş açan ve o anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Nizip Çevre Yolu'nda seyir halindeyken havaya ateş eden şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli hakkına yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Lüks Araçtan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Lüks Araçtan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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