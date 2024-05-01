Gaziantep\'te Lüks Araçtan Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te seyir halindeki lüks araçtan havaya ateş açan ve o anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli hakkına yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip Asayiş Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki lüks araçtan camı açarak havaya ateş açan ve o anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Nizip Çevre Yolu'nda seyir halindeyken havaya ateş eden şahıs tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli hakkına yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP