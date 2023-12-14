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Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 2 motosiklet çarpıştı ve biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep\'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
14.12.2023 - 22:54,
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Nizip'te 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorlardan fırlayan 2 sürücü yaralandı. Nizip Devlet hastanesine kaldırılan 2 sürücüden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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