Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Serinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yola çıkmak isteyen sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, ana yolda seyir halinde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza güvenlik kamerasında

2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen motosikletlinin ana yolda seyreden bir motosikletle çarpıştığı ve sürücülerin yola savrulduğu anlar yer aldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya üzerinden 2 motosikletin karıştığı kaza görüntüsünü paylaşarak kurallara uyulması yönünde açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kural yoksa kaza var. Şehrimizde ve ilçelerimizde meydana gelen motosiklet kazalarında çok sayıda gencimizi kaybettik, kaybetmeye devam etmek istemiyoruz. Kurallara uymak, ekipmanları kullanmak zorundayız. Dün meydana gelen motosiklet kazasında çok şükür hayatını kaybeden olmadı ama benzer kazalarda can kayıpları ve kalıcı sağlık problemleri defalarca yaşandı. Lütfen biraz daha dikkat" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP