Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi Boruyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Eren Aslan (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile Servet U. (22) kontrolündeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken çevredeki vatandaşların ihbarı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen Yusuf Eren'in cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kazanın ardından otomobil sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP