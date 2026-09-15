Gaziantep'te okul çevresi denetiminde 1487 kişi sorgulandı, 3 kişiye işlem
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla okul çevrelerinde güvenlik uygulamalarını sıkılaştırdı. Denetimlerde 1487 şahıs ve 86 servis aracı sorgulanırken 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Gaziantep'te okulların açılmasıyla okul çevrelerinde denetimlerini arttıran emniyet ekipleri güvenlik uygulaması yaptı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasının ardından okul çevrelerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Ekiplerin, okul çevrelerinde yaptığı güvenlik uygulamalarında bin 487 şahıs ve 86 servis aracı sorgulandı, 97 park ve 40 umuma açık işyeri denetlendi. Uygulama sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Okul çevrelerindeki denetimlerin süreceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te okul çevresi denetiminde 1487 kişi sorgulandı, 3 kişiye işlem - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?